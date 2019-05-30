Молодой человек пропал 10 дней назад

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подключился к поиску жителя Людиново, который пропал 21 мая.

Сысоева Романа Юрьевича 27 лет последний раз видели 21 мая. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Всех, кто видел человека на фото, просят позвонить по телефону: 8-(800)-700-54-52.