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Молодой человек пропал 10 дней назад

30.05.2019 11:04 0 705 Сергей ПЕТРОВ
Молодой человек пропал 10 дней назад

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подключился к поиску жителя Людиново, который пропал 21 мая.

Сысоева Романа Юрьевича 27 лет последний раз видели 21 мая. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Всех, кто видел человека на фото, просят позвонить по телефону: 8-(800)-700-54-52.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
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