Энергетиков заставят заплатить за нанесённый ущерб

В четверг, 30 мая, прокуратура Козельского района опубликовала итоги проверки коллективного обращения жителей села Воконское. Из-за перебоев в подаче электроэнергии и скачка напряжения у них вышла из строя бытовая техника.
Как выяснилось, скачок произошел 23 мая. Он был вызван аварией на мачтовой трансформаторной подстанции. ЧП задело несколько домов по улицам Дружбы, 65 лет Победы и Маничева.
- Изложенные факты явились основанием для внесения прокуратурой района начальнику Козельского РЭС ПО «Калужские электрические сети» филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» представления об устранении нарушений федерального законодательства в сфере электроэнергетике и жилищных прав граждан, результаты рассмотрения которого находятся на контроле, - сообщает прокуратура.
В то же время жителям разъяснили, как надо подавать на энергетиков в суд, чтобы получить компенсацию за испорченную технику.
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