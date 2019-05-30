12-летний ребенок найден

Как мы уже писали, 12-летний ребенок ушел из дома еще 22 мая. Его искали неделю.
К счастью, как сообщил калужский Следственный комитет вечером 29 мая, ребёнок нашелся целым и невредимым.
Как оказалось, блудное дитё просто решило отдохнуть. Правда, где именно пропадал ребёнок неделю, не сообщается.
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