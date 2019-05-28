Пропал 12-летний мальчик

23 мая ушёл из дома и до сих пор не вернулся 12-летний Илья БЫКОВ. Подросток проживает в посёлке Резвань, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Он был одет в серый с синим спортивный костюм, голубую футболку, белые кроссовки.

- Ранее было несколько фактов самовольного ухода Ильи, и всегда он самостоятельно возвращался домой, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Со слов матери, сын связывался с ней по телефону. Семья, в которой воспитывается несовершеннолетний, характеризуется удовлетворительно, на профилактическом учете не состоит.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 88007005452 или 112.

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