Велосипедист попал под «буханку» в Калуге

Днём в четверг, 23 мая, на пересечении улиц Жукова и Подгорной в Калуге произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 60-летний мужчина ехал по Жукова за рулём УАЗа и при повороте налево на улицу Подгорную не уступил дорогу 79-летнему велосипедисту.

Пострадавший дедушка получил различные травмы, сообщает калужское областное управление дорожной полиции.

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