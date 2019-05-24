Велосипедист попал под «буханку» в Калуге

Днём в четверг, 23 мая, на пересечении улиц Жукова и Подгорной в Калуге произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, 60-летний мужчина ехал по Жукова за рулём УАЗа и при повороте налево на улицу Подгорную не уступил дорогу 79-летнему велосипедисту.
Пострадавший дедушка получил различные травмы, сообщает калужское областное управление дорожной полиции.
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