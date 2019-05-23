Водитель сломал обе ноги в столкновении грузовиков

23.05.2019 15:52 602 Автор: Александр НЕФЕДОВ.

Около 14 часов в четверг, 23 мая, на 96 километре трассы А130 в Жуковском районе в черте деревни Воробьи произошла авария.

По предварительным данным, грузовик DAF остановился на светофоре, а водитель другого грузовика – Volvo – не смог вовремя среагировать и на высокой скорости врезался в кузов первого большегруза.

В результате столкновения водителя Volvo зажало в кабине. Чтобы его достать, сотрудники МЧС использовали спецоборудование. У мужчины сломаны обе ноги. Пострадавшего отвезли в обнинскую клиническую больницу №8.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают точные обстоятельства ДТП.

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