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70-летняя бабушка разбилась на мопеде

23.05.2019 09:44 1 1032 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области.
70-летняя бабушка разбилась на мопеде

Днём в среду, 22 мая, рядом с Мосальском в аварию попала 70-летняя бабушка.

По предварительным данным, пенсионерка двигалась на мопеде Venta, не справилась с управлением, съехала с дороги и упала с транспортного средства.

Бабушка получила различные травмы. Её отвезли в больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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