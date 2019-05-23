70-летняя бабушка разбилась на мопеде

Днём в среду, 22 мая, рядом с Мосальском в аварию попала 70-летняя бабушка.
По предварительным данным, пенсионерка двигалась на мопеде Venta, не справилась с управлением, съехала с дороги и упала с транспортного средства.
Бабушка получила различные травмы. Её отвезли в больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.
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