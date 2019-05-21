Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 21 мая
$ 64.49 0.14
71.96 0.28
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Авария на улице Труда: водитель «Шкоды» разбил 5 припаркованных авто

21.05.2019 10:57 3 1859 Фото: УГИБДД по Калужской области.
Авария на улице Труда: водитель «Шкоды» разбил 5 припаркованных авто

Как мы уже рассказывали, около 4 утра во вторник, 21 мая, на улице Труда в Калуге в районе Телевизионной площади водитель «Шкоды» протаранил припаркованные у дома авто. В областном управлении ГИБДД уточнили данные об этом происшествии.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Шкоды» ехал по улице Телевизионной со стороны Пухова, не справился с управлением, проехал прямо и врезался в припаркованные авто: ВАЗ, «Мерседес», «Субару», «Хендай» и «Фольксваген».

Травмы получили водитель и пассажир «Шкоды».

- По внешним признакам, водитель находился в состоянии опьянения, поэтому ему было предложено пройти освидетельствование, - отмечают в ГИБДД. - Мужчина согласился пройти процедуру в медицинском учреждение. Решение о привлечении его к административной ответственности будет принято после получения медицинского заключения.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

13-летний мальчик перевернулся на мотовездеходе 21.05.2019 09:57

В калужском дворе «Шкода» перевернулась и протаранила припаркованные машины 21.05.2019 09:38

Грузовик смял «Ладу» в Калуге 20.05.2019 16:53

Велосипедист с юной пассажиркой попали под машину 20.05.2019 15:59

Столкновение троллейбуса и грузовика на Рылеева: стали известны подробности 20.05.2019 13:05

Народные новости
1088 5
ajax
785 1
ajax
1049 6
ajax

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 22 мая, 10:00
Выставка животных «Экзоферма»
Панорама, ТЦ
сб 25 мая, 12:00
 Фестиваль уличной еды
Калуга
сб 25 мая, 17:00
Спектакли от Чемоданного кукольного театра
Калуга
вс 26 мая, 11:00
ДивоФест 2019
Обнинск

Для детей

вт 21 мая, 12:30
Подарок Феи
Орион, КЗТА
ср 22 мая, 11:00
Спектакль «Гуси-лебеди»
Орион, КЗТА
вт 21 мая, 15:00
Большие секреты для маленьких театралов
Калужский областной драматический театр
ср 22 мая, 11:00
Спектакль «Маленький Мук»
Калужский театр кукол

Концерты

вт 21 мая, 19:00
Калужский молодёжный симфонический оркестр им. С. Рихтера
Филармония
пт 24 мая, 19:00
Юрий Шатунов «Не молчи»
Филармония
чт 23 мая, 19:00
Концерт фортепианной музыки
Дом музыки
вс 26 мая, 17:00
Отчетный концерт "Dance rush"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Маугли дикой планеты
Покемон. Детектив Пикачу
Мстители: Финал
Отпетые мошенницы
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

«Ростелеком» предложил целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»

«Ростелеком» предложил умные кассы малому и среднему бизнесу

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
 356
ООО «Леруа Мерлен Восток»
 186
ООО «Обувная фабрика Ромер»
 399
АО «Обнинскоргсинтез»
 103
ЗАО «Лореаль»
 43
ООО «Ново Нордиск»
 81
Филиал АО «Магна Автомотив Рус» в г. Калуга
 94
ООО «ЛИР»
 20
ООО «Фольксваген Груп Рус»
 193
АО «Автоэлектроника»
 31
ООО «Нестле Россия»
 34
ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
 36
ООО «НЛМК-Калуга»
 85
АО ПИК-Индустрия НЗ ЖБК
 6
ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг»
 29
ООО «Агро-инвест»
 36
Отель Амбассадор Калуга
 35
Всего проголосовало: 1767
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Вячеслав Кантор: война с терроризмом – это прежде всего идеологическая борьба

Ресепшн 21-го века – объект современного искусства или сдержанность форм

Что такое виниры?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.