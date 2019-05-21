Авария на улице Труда: водитель «Шкоды» разбил 5 припаркованных авто

21.05.2019 10:57 1859 Фото: УГИБДД по Калужской области.

Как мы уже рассказывали, около 4 утра во вторник, 21 мая, на улице Труда в Калуге в районе Телевизионной площади водитель «Шкоды» протаранил припаркованные у дома авто. В областном управлении ГИБДД уточнили данные об этом происшествии.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Шкоды» ехал по улице Телевизионной со стороны Пухова, не справился с управлением, проехал прямо и врезался в припаркованные авто: ВАЗ, «Мерседес», «Субару», «Хендай» и «Фольксваген».

Травмы получили водитель и пассажир «Шкоды».

- По внешним признакам, водитель находился в состоянии опьянения, поэтому ему было предложено пройти освидетельствование, - отмечают в ГИБДД. - Мужчина согласился пройти процедуру в медицинском учреждение. Решение о привлечении его к административной ответственности будет принято после получения медицинского заключения.

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