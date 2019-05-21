В калужском дворе «Шкода» перевернулась и протаранила припаркованные машины

Около 4 утра во вторник, 21 мая, авария произошла в районе Телевизионной площади в Калуге.
Водитель машины «Шкоды Октавия» влетел на стоянку у дома №4 к.1 по улице Труда и протаранил припаркованные «Мерседес» и «Субару». После этого «Шкода» перевернулась и смяла металлический забор. В ГУ МЧС по Калужской области рассказали, что в ДТП пострадали как минимум два человека. По всей видимости, это водитель и пассажир «Шкоды».
Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» водитель «Шкоды» ехал по улице Телевизионной:
- Одного мужика из нее вытащили, пьяный, пытался убежать.
Официальные комментарии от полиции по данному ДТП пока не поступали.
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