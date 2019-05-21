13-летний мальчик перевернулся на мотовездеходе

Вечером в понедельник, 20 мая, авария произошла на футбольном поле в деревне Старки Дзержинского района.
Примерно в 18:50 на мотовездеходе перевернулся 13-летний мальчик. ДТП случилось после того, как подросток повредил правое переднее колесо, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.
Школьника отвезли в больницу с различными травмами.
- Напоминаем родителям о непрерывном контроле за действиями своих несовершеннолетних детей, особенно, когда они являются участниками дорожного движения, - говорится в сообщении дорожной полиции. - Необходимо объяснить детям, что управлять транспортными средствами, в том числе мотовездеходами, разрешено только с 18-летнего возраста.
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