13-летний мальчик перевернулся на мотовездеходе

Вечером в понедельник, 20 мая, авария произошла на футбольном поле в деревне Старки Дзержинского района.

Примерно в 18:50 на мотовездеходе перевернулся 13-летний мальчик. ДТП случилось после того, как подросток повредил правое переднее колесо, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

Школьника отвезли в больницу с различными травмами.

- Напоминаем родителям о непрерывном контроле за действиями своих несовершеннолетних детей, особенно, когда они являются участниками дорожного движения, - говорится в сообщении дорожной полиции. - Необходимо объяснить детям, что управлять транспортными средствами, в том числе мотовездеходами, разрешено только с 18-летнего возраста.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.