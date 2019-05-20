Столкновение троллейбуса и грузовика на Рылеева: стали известны подробности

Как мы уже рассказывали, в 9:50 утра в понедельник, 20 мая, на перекрестке улиц Рылеева и Суворова в Калуге столкнулись троллейбус и большегруз «Скания». Пресс-служба калужской полиции подробнее рассказала об этом происшествии.

- По предварительным данным, до столкновения транспортные средства двигались в попутном направлении по улице Рылеева, - отмечают в УМВД. - На перекрестке автомобиль «Скания» с полуприцепом совершал поворот направо, а троллейбус продолжал движение прямо в сторону улицы Кирова.

В салоне троллейбуса, со слов водителя, находилось около 20 пассажиров.

Никто из людей не пострадал.

Проверка по факту ДТП продолжается.

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