Пробка на Рылеева: троллейбус и грузовик перекрыли всю улицу

Около 10 утра в понедельник, 20 мая, на улице Рылеева в Калуге недалеко от перекрёстка с Суворова столкнулись троллейбус и грузовик.

По сообщению очевидцев, удар пришёлся в переднюю часть троллейбуса. Кто именно виноват в ДТП, выясняют сотрудники ГИБДД. Проезд в районе этого перекрёстка в сторону улицы Кирова полностью перекрыт. В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» автомобилисты пишут, что стоят на месте уже около 30 минут.

UPD. Движение возобновилось после 11:10.

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