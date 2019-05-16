Пассажирка троллейбуса получила травмы в Калуге

В среду, 15 мая, около 10 утра на улице Пушкина в Калуге травмы получила 73-летняя пассажирка троллейбуса.

По предварительным данным ГИБДД, «рогатым» управляла 49-летняя женщина. Когда она затормозила, пожилая пассажирка упала в салоне. При этом пенсионерка не стояла, а сидела во втором ряду слева.

У пострадавшей бабушки зафиксированы различные травмы, рассказали в калужском областном управлении дорожной полиции.

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