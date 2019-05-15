Просто вышел и ушёл в лес: продолжаются поиски 58-летнего мужчины

Как мы уже рассказывали, рано утром в пятницу, 10 мая, в районе 295 километра трассы М3 «Украина» недалеко от поворота на Жиздру пропал 58-летний Алексей СТАМАТ. Около 4 утра он ушёл в неизвестном направлении, рассказали нам в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

В среду, 15 мая, поисковики подробнее рассказали о ходе поисков.

- Человек пропал по дороге в Москву, - говорится в сообщении отряда. - Просто вышел и ушёл в лес. Дома, в Молдавии, у него осталась жена-инвалид, которой требуется уход. Мы были на поиске почти двое суток, при нас было подано заявление в полицию и сообщение в МЧС. Удалось сделать уже многое, но пока результатов нет. На месте было 63 человека, включая наших соседей из «ЛА Брянск».

По словам волонтёров, на данный момент штаб свёрнут, но поиск продолжает быть активным:

- Все свидетельства на данный момент не подтвердились, мы их полностью отработали, достоверных так и не поступило. Местность отработана максимально, с учетом наших возможностей на сегодняшний день. Все огромные молодцы. Те, кто были на месте, подтвердят, что лес серьезный, со всеми прелестями природы, но мы с ним справились достойно, в рамках активного выезда.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.