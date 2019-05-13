58-летний мужчина пропал на Киевской трассе

Рано утром в пятницу, 10 мая, в районе 295 километра трассы М3 «Украина» недалеко от поворота на Жиздру пропал 58-летний Алексей СТАМАТ.

Около 4 утра он ушёл в неизвестном направлении, рассказали нам в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 170 см,

Телосложение: полное,

Цвет глаз: карие,

Волосы: лысый,

Был одет в синюю куртку, синие джинсы, чёрные туфли.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.