Авария с мотоциклистом в Калуге попала на видео

Около 18 часов в воскресенье, 12 мая, на перекрёстке улицы Труда и одноименного переулка в Калуге произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «Хендай» на перекрёстке поворачивал налево на улицу Труда и не пропустил мотоциклиста на «Хонде».

Травмы в происшествии получил 27-летний водитель мотоцикла и его 23-летняя пассажирка.

Момент ДТП попал на запись регистратора. Видео выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».