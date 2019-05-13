Авария с мотоциклистом в Калуге попала на видео

Около 18 часов в воскресенье, 12 мая, на перекрёстке улицы Труда и одноименного переулка в Калуге произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «Хендай» на перекрёстке поворачивал налево на улицу Труда и не пропустил мотоциклиста на «Хонде».
Травмы в происшествии получил 27-летний водитель мотоцикла и его 23-летняя пассажирка.
Момент ДТП попал на запись регистратора. Видео выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
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