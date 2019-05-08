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Ещё один мужчина пропал в Калуге

08.05.2019 14:34 0 241 Дмитрий Ивьев
Ещё один мужчина пропал в Калуге

В Калуге пропал 71-летний Алексей НАУМОВ, сообщили в среду, 8 мая, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 28 апреля.

Приметы:

  • Рост – 175 см,
  • Худощавого телосложения,
  • Короткие светло-русые волосы,
  • Серые глаза,
  • Коричневая куртка,
  • Чёрные брюки,
  • Чёрная куртка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее, напомним, стало известно об исчезновении 71-летнего Юрия Косова.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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