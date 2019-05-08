Ещё один мужчина пропал в Калуге

В Калуге пропал 71-летний Алексей НАУМОВ, сообщили в среду, 8 мая, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 28 апреля.

Приметы:

Рост – 175 см,

Худощавого телосложения,

Короткие светло-русые волосы,

Серые глаза,

Коричневая куртка,

Чёрные брюки,

Чёрная куртка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее, напомним, стало известно об исчезновении 71-летнего Юрия Косова.