В Калуге пропал 71-летний мужчина

В калужском микрорайоне Северный пропал 71-летний Юрий КОСОВ. Последний раз его видели ещё 24 апреля, рассказали 8 мая в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».



Приметы:

Рост: 172 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: чёрные, с проседью.

Был одет: чёрная куртка, чёрная спортивная кофта с капюшоном, тёмно-серые штаны, чёрные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.