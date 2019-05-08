Втиснулся: автомобиль проехал между двумя пешеходами на «зебре»

Во вторник, 7 мая, в группе «Чистый Обнинск» выложили видео, как автомобилист едва не сбил пешеходов на «зебре», втиснувшись между ними.
- Автомобилистка остановилась на Ленина пропустить пешеходов, а со второстепенной – улицы Кутузова – вылез автомобиль. Он буквально протиснулся между пешеходами, - пишут «ВКонтакте»
Как сообщают в соцсетях, видео уже заинтересовало ГИБДД.
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