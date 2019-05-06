Четверо подростков пострадали в столкновении автобусов в Калуге

Как мы уже рассказывали, около 8 утра в понедельник, 6 мая, на улице Московской в Калуге в районе съезда с путепровода столкнулись два маршрутных автобуса.
В пресс-службе УМВД по Калужской области уточнили данные о пострадавших. В списке значатся семь человек: 57-летний водитель «ПАЗа», а также пассажиры этого автобуса – женщины 68 и 44 лет, а также четверо подростков 16-17 лет. Всем им оказали помощь.
На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД. Полиция продолжает проверку.
Напомним, по предварительной версии, водитель 97-го «ПАЗика» не соблюдал дистанцию и врезался в «Газель», следовавшую в сторону центра по маршруту №95.
Проверку проводит также калужское управление Следственного комитета:
- Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку лицам, обеспечивающим безопасность пассажирской перевозки, по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», предусматривающей уголовную ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - рассказали нам в СК.
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