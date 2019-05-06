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Четверо подростков пострадали в столкновении автобусов в Калуге

06.05.2019 12:07 2 2009 Дмитрий Ивьев, Фото: УМВД по Калужской области.
Четверо подростков пострадали в столкновении автобусов в Калуге

Как мы уже рассказывали, около 8 утра в понедельник, 6 мая, на улице Московской в Калуге в районе съезда с путепровода столкнулись два маршрутных автобуса.

В пресс-службе УМВД по Калужской области уточнили данные о пострадавших. В списке значатся семь человек: 57-летний водитель «ПАЗа», а также пассажиры этого автобуса – женщины 68 и 44 лет, а также четверо подростков 16-17 лет. Всем им оказали помощь.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД. Полиция продолжает проверку.

Напомним, по предварительной версии, водитель 97-го «ПАЗика» не соблюдал дистанцию и врезался в «Газель», следовавшую в сторону центра по маршруту №95.

Проверку проводит также калужское управление Следственного комитета:

- Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку лицам, обеспечивающим безопасность пассажирской перевозки, по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», предусматривающей уголовную ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - рассказали нам в СК.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УМВД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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