Семь человек пострадали в столкновении двух автобусов в Калуге

Около 8 утра в понедельник, 6 мая, на улице Московской в Калуге в районе съезда с путепровода произошла авария. Там столкнулись «ПАЗик», ехавший по 97 маршруту в сторону центра, и 95-я «Газель».

По предварительным данным, водитель «ПАЗа» не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства и врезался в «Газель», рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

По состоянию на 9:00 семь человек обратились за медицинской помощью – это водитель и пассажиры «ПАЗика».

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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