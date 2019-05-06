Семь человек пострадали в столкновении двух автобусов в Калуге

Около 8 утра в понедельник, 6 мая, на улице Московской в Калуге в районе съезда с путепровода произошла авария. Там столкнулись «ПАЗик», ехавший по 97 маршруту в сторону центра, и 95-я «Газель».
По предварительным данным, водитель «ПАЗа» не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства и врезался в «Газель», рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
По состоянию на 9:00 семь человек обратились за медицинской помощью – это водитель и пассажиры «ПАЗика».
По факту ДТП полиция проводит проверку.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Четверо подростков пострадали в столкновении автобусов в Калуге 06.05.2019 12:07
Пьяная женщина устроила аварию с троллейбусом 06.05.2019 08:59
«УАЗ» опрокинулся от столкновения с «Инфинити» 03.05.2019 09:15
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: