Водителю «Ленд Крузера», из-за которого пострадали дети, грозит срок до 7 лет

В отношении предполагаемого виновника массового ДТП, которое произошло в минувший четверг на киевской трассе, было возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД.
В страшной аварии пострадали 7 человек, в том числе 4 детей. Один ребенок скончался в больнице.
68-летнего водителя автомобиля Toyota Land Cruiser привлекут к ответственности по пункту "б" части 4 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Гражданину грозит срок от двух до семи лет.
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