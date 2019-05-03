Водителю «Ленд Крузера», из-за которого пострадали дети, грозит срок до 7 лет

03.05.2019 16:59 1799

В отношении предполагаемого виновника массового ДТП, которое произошло в минувший четверг на киевской трассе, было возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД.

В страшной аварии пострадали 7 человек, в том числе 4 детей. Один ребенок скончался в больнице.

68-летнего водителя автомобиля Toyota Land Cruiser привлекут к ответственности по пункту "б" части 4 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Гражданину грозит срок от двух до семи лет.