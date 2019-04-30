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Диана Власкина сбежала из школы-интерната

30.04.2019 12:36 1 922 Дмитрий Ивьев
Диана Власкина сбежала из школы-интерната

Днём в минувшее воскресенье, 28 апреля, 15-летняя Диана Власкина, одна из девочек из печально известной в Калуге семьи, сбежала из «Бетлицкой школы-интерната». Об этом сообщает калужское областное управление МВД.

Приметы:

  • на вид 14-15 лет,
  • рост 150-155 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы светло русые прямые,
  • на лице в области подбородка справа имеется небольшой шрам (размером около 1 см).

Была одета в брюки черного цвета, ботинки серебристого цвета со шнурками, футболку голубого цвета, ярко белую жилетку с капюшоном на молнии, с боков жилетки имеются небольшие вырезы со шнуровкой.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 8-48456-5-97-02, 8-48456-5-10-44, 8 902 394 02 69, 8 999 380 31 76.

Отметим, что в прошлом году Диана Власкина, которую вместе с младшим братом изъяли из семьи, сбегала из Кондровского детского дома. Тогда её нашли в Калуге.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дети происшествие
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