Диана Власкина сбежала из школы-интерната

Днём в минувшее воскресенье, 28 апреля, 15-летняя Диана Власкина, одна из девочек из печально известной в Калуге семьи, сбежала из «Бетлицкой школы-интерната». Об этом сообщает калужское областное управление МВД.

Приметы:

на вид 14-15 лет,

рост 150-155 см,

среднего телосложения,

волосы светло русые прямые,

на лице в области подбородка справа имеется небольшой шрам (размером около 1 см).

Была одета в брюки черного цвета, ботинки серебристого цвета со шнурками, футболку голубого цвета, ярко белую жилетку с капюшоном на молнии, с боков жилетки имеются небольшие вырезы со шнуровкой.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 8-48456-5-97-02, 8-48456-5-10-44, 8 902 394 02 69, 8 999 380 31 76.

Отметим, что в прошлом году Диана Власкина, которую вместе с младшим братом изъяли из семьи, сбегала из Кондровского детского дома. Тогда её нашли в Калуге.