Тепловоз протаранил пожарную машину

Около 15:50 в понедельник, 29 апреля, на улице Чурилина в Кирове на железнодорожном переезде столкнулись пожарная машина и тепловоз. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, спасатели спешили на вызов – тушить горящую траву. А грузовой состав двигался по ветке, ведущей к чугунолитейному заводу.

Травмы в аварии получили сотрудники МЧС, однако их жизни ничего не угрожает, рассказали нам в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.