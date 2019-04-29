Тепловоз протаранил пожарную машину

Около 15:50 в понедельник, 29 апреля, на улице Чурилина в Кирове на железнодорожном переезде столкнулись пожарная машина и тепловоз. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, спасатели спешили на вызов – тушить горящую траву. А грузовой состав двигался по ветке, ведущей к чугунолитейному заводу.
Травмы в аварии получили сотрудники МЧС, однако их жизни ничего не угрожает, рассказали нам в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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