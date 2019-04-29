16-летняя девушка выпала из окна в Калуге

Рано утром в воскресенье, 28 апреля, на улице Болотникова в Калуге из окна квартиры выпала девушка. Она разбилась насмерть, сообщили очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». Эту информацию нам подтвердили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Погибшей было 16 лет.

- Следователями устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетней, изучается круг общения, условия жизни, - рассказали нам в СК. - Возбуждено уголовное дело.

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