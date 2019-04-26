В массовой аварии на трассе пострадала женщина

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 25 апреля, на трассе А130 в черте Юхнова произошла авария с участием трёх машин. Подробнее об этом происшествии рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 23-летний водитель фуры «ДАФ» на перекрестке неравнозначных дорог не учел дистанцию до остановившейся впереди для поворота налево «Лады» и протаранил легковушку. После этого «Ладу» отбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Грейт Волл».

Травмы в аварии получила 63-летняя пассажирка «Грейт Волла».

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