В массовой аварии на трассе пострадала женщина

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 25 апреля, на трассе А130 в черте Юхнова произошла авария с участием трёх машин. Подробнее об этом происшествии рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.
По предварительным данным, 23-летний водитель фуры «ДАФ» на перекрестке неравнозначных дорог не учел дистанцию до остановившейся впереди для поворота налево «Лады» и протаранил легковушку. После этого «Ладу» отбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Грейт Волл».
Травмы в аварии получила 63-летняя пассажирка «Грейт Волла».
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