Три машины столкнулись под Юхновом

25.04.2019 12:16 122

В четверг, 25 апреля, около 9 часов утра на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Юхновском районе.

На 209 километре автодороги А-101 «Москва-Рославль» столкнулись фура «ДАФ», автомобиль «ВАЗ 2112» и автомобиль «Ховер», сообщила пресс-служба МЧС.

В аварии пострадал один человек. Тяжесть полученных им травм не указывается.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек – сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба МЧС.