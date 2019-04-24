В Калуге горел бор

Во вторник, 23 апреля, в Калуге произошёл пожар в бору.

Свидетелем происшествия стала фотограф Анастасия ЯЩЕНКО, которая вместе с мужем гуляла в лесу.

- В прошлом году была такая же ситуация: заходим в бор, а там стена огня и сильный ветер. Тогда неравнодушных, оказавшихся рядом, было человек 10. И мы вместе очень быстро все потушили. В этот раз, пока мы помогали двум пожарным, мимо прошло несколько человек. Никто не остановился помочь, - написала на своей страничке в Facebook Анастасия.

Как нам рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области, за сутки спасатели 58 раз тушили пожары, выжжено 138,3 гектара. Горел сухой валежник в лесу у деревни Дуброво в Кировском районе, лес горел и у деревень Митинка и Полом в Жиздринском районе.

Всего с начала года поступило 1400 вызовов, за аналогичный период прошлого года – 1404.

Спасатели отмечают, что в основном причиной таких палов является либо умышленный поджог, либо простейшая халатность, например, складированный в неположенном месте мусор или выброшенный из окна автомобиля тлеющий окурок. В случае с мусором разбитое стекло может выступить в качестве линзы, из-за которой и начнется пожар.

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