В Калуге горел бор

Во вторник, 23 апреля, в Калуге произошёл пожар в бору.
Свидетелем происшествия стала фотограф Анастасия ЯЩЕНКО, которая вместе с мужем гуляла в лесу.
- В прошлом году была такая же ситуация: заходим в бор, а там стена огня и сильный ветер. Тогда неравнодушных, оказавшихся рядом, было человек 10. И мы вместе очень быстро все потушили. В этот раз, пока мы помогали двум пожарным, мимо прошло несколько человек. Никто не остановился помочь, - написала на своей страничке в Facebook Анастасия.
Как нам рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области, за сутки спасатели 58 раз тушили пожары, выжжено 138,3 гектара. Горел сухой валежник в лесу у деревни Дуброво в Кировском районе, лес горел и у деревень Митинка и Полом в Жиздринском районе.
Всего с начала года поступило 1400 вызовов, за аналогичный период прошлого года – 1404.
Спасатели отмечают, что в основном причиной таких палов является либо умышленный поджог, либо простейшая халатность, например, складированный в неположенном месте мусор или выброшенный из окна автомобиля тлеющий окурок. В случае с мусором разбитое стекло может выступить в качестве линзы, из-за которой и начнется пожар.
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