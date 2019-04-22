Кто устроил километровую пробку на улице Кирова, рассказали в ГИБДД

Как мы уже рассказывали, около 9:20 утра в понедельник, 22 апреля, на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева в Калуге столкнулись автобус и троллейбус. Движение в сторону сквера Мира было практически полностью заблокировано. Пробка растянулась до площади Победы.
Калужское областное управление ГИБДД опубликовало предварительные данные по этому происшествию: 59-летний водитель автобуса «Джак» поворачивал направо из средней полосы и зацепил троллейбус, водитель которого поворачивал направо из крайней правой полосы.
Никто из людей в аварии не пострадал.
Напомним, участники аварии освободили перекрёсток примерно в 10:30.
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