Авария заблокировала улицу Кирова

Около 9 утра в понедельник, 22 апреля, на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева в Калуге столкнулись троллейбус 8 маршрута и автобус.
Движение в сторону сквера Мира практически полностью заблокировано. По состоянию на 10:25 пробка растянулась до площади Победы.
Троллейбусы из-за аварии временно не ходят.
UPD. Участники ДТП освободили перекрёсток примерно в 10:33. Пробка начала рассасываться.
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