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Авария заблокировала улицу Кирова

22.04.2019 10:25 9 4461 Дмитрий Ивьев
Авария заблокировала улицу Кирова

Около 9 утра в понедельник, 22 апреля, на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева в Калуге столкнулись троллейбус 8 маршрута и автобус.

Движение в сторону сквера Мира практически полностью заблокировано. По состоянию на 10:25 пробка растянулась до площади Победы.

Троллейбусы из-за аварии временно не ходят.

UPD. Участники ДТП освободили перекрёсток примерно в 10:33. Пробка начала рассасываться.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие дтп
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