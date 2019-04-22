Выпавший из окна мальчик скончался в больнице

В воскресенье, 21 апреля, в больнице скончался 8-летний мальчик, выпавший из окна квартиры на 8 этаже. Напомним, этот инцидент произошёл 9 апреля на улице Баррикад в Калуге. Во время падения ребёнок зацепился за козырёк подъезда, что немного смягчило удар.

Как нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребёнка. Расследование продолжается.

Следователи сообщают, что, по предварительной информации, скончавшийся ребёнок вместе с младшим братом воспитывался в благополучной семье. Для безопасности ручки с окон в квартире были сняты. Вечером, когда мама отвлеклась на младшего сына, старший нашёл ручку, открыл окно, взобрался на подоконник, не удержался и выпал.

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