В Калуге ребёнок упал с 8 этажа и выжил

Вечером во вторник, 9 апреля, на улице Баррикад в Калуге из окна квартиры, расположенной на 8 этаже, выпал 8-летний мальчик. С различными травмами его отвезли в больницу, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

- Пострадавший ребёнок вместе с младшим братом воспитывается в благополучной семье, - озвучили предварительные данные в СК. - В целях безопасности ручки с окон в квартире были сняты. 9 апреля вечером, когда мама отвлеклась на младшего сына, старший нашёл ручку, открыл окно, взобрался на подоконник, не удержался и упал. Во время падения ребёнок зацепился за козырёк подъезда, что немного смягчило удар.

Расследование сейчас продолжается.

В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи сообщают, что ранее этот же ребёнок уже выпадал из окна. Однако следователи пока не комментируют эту информацию.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.