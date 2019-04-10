В Калуге ребёнок упал с 8 этажа и выжил

Вечером во вторник, 9 апреля, на улице Баррикад в Калуге из окна квартиры, расположенной на 8 этаже, выпал 8-летний мальчик. С различными травмами его отвезли в больницу, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.
- Пострадавший ребёнок вместе с младшим братом воспитывается в благополучной семье, - озвучили предварительные данные в СК. - В целях безопасности ручки с окон в квартире были сняты. 9 апреля вечером, когда мама отвлеклась на младшего сына, старший нашёл ручку, открыл окно, взобрался на подоконник, не удержался и упал. Во время падения ребёнок зацепился за козырёк подъезда, что немного смягчило удар.
Расследование сейчас продолжается.
В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи сообщают, что ранее этот же ребёнок уже выпадал из окна. Однако следователи пока не комментируют эту информацию.
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