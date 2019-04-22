Пропала 10-летняя девочка

В субботу, 20 апреля, представители социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Детство», расположенного в Перемышльском районе, сообщили в полицию об исчезновении 10-летней Алины Хайрутдиновой (на фото). Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего».
- Девочка, являющаяся с ее слов гражданкой иностранного государства, была помещена в центр в августе 2018 года по инициативе органов полиции как безнадзорная ввиду того, что она была оставлена своей матерью в помещении полиции в Калуге без документов, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Ребенок, предположительно, увезен из центра ближайшими родственниками - отцом или бабушкой.
Следователи по телефону связались с отцом девочки, и тот подтвердил, что дочь с бабушкой и её хотят выввезти из России.
Расследование сейчас продолжается.
Любую информацию о возможном местонахождении Алины Хайрутдиновой можно сообщить по телефонам 02, 8 (4842) 277-847 (телефон доверия) либо направить сообщение в официальное сообщество СУ СК России по Калужской области в социальной сети «ВКонтакте».
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