Цех с 15 нелегалами нашли в Калуге

На днях в Калуге полицейские вместе с сотрудниками ФСБ обнаружили цех по производству полиэтиленовой пленки, в котором трудились 15 нелегалов из Узбекистана и Таджикистана.
- Они занимались переработкой вторичного сырья для производства полиэтиленовой пленки, - рассказали 18 апреля в УМВД по Калужской области.
12 иностранцев решением суда выдворят из России. В ближайшие пять лет им нельзя будет въезжать в нашу страну.
- В настоящее время проводится проверка на предмет установления и привлечения к административной ответственности работодателя, незаконно использующего труд иностранных работников, которому грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина, - подчёркивают в полиции.
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