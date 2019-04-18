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Цех с 15 нелегалами нашли в Калуге

18.04.2019 10:16 0 1402 Дмитрий Ивьев, Фото: УМВД по Калужской области.
Цех с 15 нелегалами нашли в Калуге

На днях в Калуге полицейские вместе с сотрудниками ФСБ обнаружили цех по производству полиэтиленовой пленки, в котором трудились 15 нелегалов из Узбекистана и Таджикистана.

- Они занимались переработкой вторичного сырья для производства полиэтиленовой пленки, - рассказали 18 апреля в УМВД по Калужской области.

12 иностранцев решением суда выдворят из России. В ближайшие пять лет им нельзя будет въезжать в нашу страну.

- В настоящее время проводится проверка на предмет установления и привлечения к административной ответственности работодателя, незаконно использующего труд иностранных работников, которому грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина, - подчёркивают в полиции.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УМВД по Калужской области.
Тэги: происшествие
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