Авария с мотоциклистом: пострадали два человека

Около 20 часов в понедельник, 15 апреля, на окраине Козельска разбился мотоциклист.

По предварительным данным калужского областного управления ГИБДД, 28-летний мужчина ехал на Suzuki GSX-R1000 в сторону центра Козельска, не справился с управлением и съехал с дороги.

Различные травмы в аварии получили сам мотоциклист и его 36-летний пассажир.

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