«Рено» на Грабцевском шоссе перевернулся, уходя от погони

Как мы уже сообщали, поздно вечером в субботу, 13 апреля, авария произошла на Грабцевском шоссе в Калуге. В городском отделе ГИБДД подробнее рассказали об этом происшествии.

- Около полуночи экипаж ДПС заметил автомобиль «Рено», который двигался, постоянно меняя траекторию, - говорится в сообщении инспекторов. - Был подан сигнал об остановке. Водитель данного автомобиля, проигнорировав законные требования сотрудников, увеличил скорость и предпринял попытку скрыться. Но проехав небольшое расстояние, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в крыльцо здания с последующим опрокидыванием.

За рулем авто находился 38-летний мужчина. По словам полицейских, от него исходил запах алкоголя. С различными травмами его отвезли в больницу.

Медики взяли у водителя анализы на установление состояния опьянения. Их результаты пока не опубликованы.

В то же время инспекторы рассказали, что этого водителя два года назад уже лишали водительского удостоверения на 18 месяцев за пьяную езду.

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