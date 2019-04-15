«Рено» врезался в офисное здание на Грабцевском шоссе

Около полуночи в субботу, 13 апреля, на Грабцевском шоссе в Калуге недалеко от перекрёстка с Карла Либкнехта и Баррикад разбился «Рено Логан».

По предварительным данным ГИБДД, 38-летний водитель легковушки не справился с управлением и врезался в офисное здание. Машина получила серьезные повреждения. Здание лишилось козырька над ступеньками.

Травмы в ДТП получили два человека – водитель «Логана» и его 38-летняя пассажирка.

- Недалеко они уехали, - написал в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» один из очевидцев. - На повороте с Ленина на Карла Либкнехта они на красный поперли, чуть в аварию не попал.

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