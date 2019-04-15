«Рено» врезался в офисное здание на Грабцевском шоссе

Около полуночи в субботу, 13 апреля, на Грабцевском шоссе в Калуге недалеко от перекрёстка с Карла Либкнехта и Баррикад разбился «Рено Логан».
По предварительным данным ГИБДД, 38-летний водитель легковушки не справился с управлением и врезался в офисное здание. Машина получила серьезные повреждения. Здание лишилось козырька над ступеньками.
Травмы в ДТП получили два человека – водитель «Логана» и его 38-летняя пассажирка.
- Недалеко они уехали, - написал в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» один из очевидцев. - На повороте с Ленина на Карла Либкнехта они на красный поперли, чуть в аварию не попал.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Три человека сгорели в домах за выходные 15.04.2019 11:52
«Шевроле Нива» вылетела с дороги и перевернулась 12.04.2019 13:00
Огненная авария: «БМВ» протаранил «Ниссан», машина загорелась 12.04.2019 11:05
Склад с бумагой несколько часов полыхал в Обнинске 12.04.2019 09:31
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Знакомимся с системой бесконтактных платежей
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: