21-летняя девушка заснула за рулём и устроила смертельное ДТП

Как мы уже рассказывали, рано утром 2 августа прошлого года в Балабаново на трассе А108 произошло лобовое столкновение двух легковушек. «Мерседес» ехал со стороны Обнинска, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ситроеном». 35-летний водитель «Ситроена» погиб на месте.
На днях Боровский районный суд вынес приговор по этому делу.
- После празднования дня рождения в компании друзей в Боровском районе, не употреблявшая алкоголь и не имеющая водительского удостоверения девушка предложила отвезти двоих знакомых на вокзал станции «Балабаново» на чужом автомобиле «Мерседес», - рассказали 9 апреля в калужской прокуратуре. - Возвращаясь обратно, девушка уснула за рулем автомобиля, выехала на встречную полосу и допустила лобовое столкновение с автомобилем «Ситроен».
На 2,5 года виновницу отправили в колонию-поселение. За руль она не сможет сесть в течение трёх лет.
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