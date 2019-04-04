Причину аварии с троллейбусом назвали в УКТ

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 4 апреля, на улице Болдина в Калуге произошла авария с участием троллейбуса. О причинах инцидента нам рассказали в «Управлении Калужского троллейбуса».
- У троллейбуса 169 во время нахождения на остановке выключился автомат, отвечающий за электронику, - пояснили в УКТ. – Водитель, установив троллейбус на электрический тормоз, начала производить действия по перезапуску автомата и троллейбуса в целом, допустив критическую ошибку и не установив транспорт на механический тормоз, чем нарушила правила технической эксплуатации (ПТЭ) и должностную инструкцию.
Во время полного отключения троллейбуса отключилась и система электрического торможения, машина начала движение накатом.
- В результате троллейбус повредил леерное ограждение и сломал ветку дерева, - отмечают в УКТ. - Пострадавших нет. Троллейбус находился в полностью исправном техническом состоянии и после оформления ДТП своим ходом вернулся в депо. Водитель, нарушившая ПТЭ и должностную инструкцию, будет привлечена к строгому дисциплинарному наказанию.
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