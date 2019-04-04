Троллейбус снёс дерево и вылетел на тротуар

Утром в четверг, 4 апреля, авария произошла на улице Болдина в Калуге в районе одноимённого сквера.

Троллейбус по какой-то причине съехал с проезжей части, сломал часть дерева и вылетел на тротуар.

Очевидцы сообщают, что у машины могли отказать тормоза. Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

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