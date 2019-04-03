Женщину сбили на улице Суворова, водитель скрылся

Около 8:40 утра во вторник, 2 апреля, на перекрёстке улиц Суворова и Плеханова в Калуге сбили пешехода.

По предварительным данным, некий водитель с улицы Плеханова поворачивал направо на Суворова. Для автомобилиста горел зелёный сигнал светофора, но он не пропустил женщину, переходившую дорогу на свой зелёный.

Наехав на пешехода, водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшая получила различные травмы, отмечают в дорожной полиции.

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