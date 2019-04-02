Ребёнок впал в кому, наглотавшись таблеток

На днях в Юхнове вынесен приговор 22-летней женщине, которая по неосторожности причинила тяжкий вред своему трёхлетнему ребёнку.

- Осуждённая проявила преступную небрежность и не усмотрела за своим сыном, - сообщила 2 апреля калужская прокуратура.

Ребенок самостоятельно достал пузырёк с сильнодействующими таблетками и наглотался их. Произошло химическое отравление, действующее на центральную нервную систему.

- Состояние ребенка осложнилось комой и повлекло тяжкий вред здоровью, - подчёркивают в прокуратуре.

Суд приговорил женщину к 320 часам обязательных работ.

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