Авария на Никитина: «БМВ» въехал в «Фольксваген»

Днём в понедельник, 1 апреля, на перекрёстке улицы Никитина и Восточного проезда в Калуге произошла авария.
В ГИБДД опубликовали предварительные данные по этому ДТП. По версии инспекторов, 30-летний мужчина ехал на «БМВ» по Восточному проезду и на перекрёстке не пропустил «Фольксваген».
Травмы в аварии получил 44-летний мужчина, сидевший за рулём «Фольксвагена».
Отметим, что в группе «Калуга жесть» очевидцы сообщали, что в момент аварии на этом перекрёстке не работали светофоры.
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