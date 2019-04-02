Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Вторник, 02 апреля
$ 65.42 0.68
73.50 0.77
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Авария на Никитина: «БМВ» въехал в «Фольксваген»

02.04.2019 15:51 3 1177 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Авария на Никитина: «БМВ» въехал в «Фольксваген»

Днём в понедельник, 1 апреля, на перекрёстке улицы Никитина и Восточного проезда в Калуге произошла авария.

В ГИБДД опубликовали предварительные данные по этому ДТП. По версии инспекторов, 30-летний мужчина ехал на «БМВ» по Восточному проезду и на перекрёстке не пропустил «Фольксваген».

Травмы в аварии получил 44-летний мужчина, сидевший за рулём «Фольксвагена».

Отметим, что в группе «Калуга жесть» очевидцы сообщали, что в момент аварии на этом перекрёстке не работали светофоры.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: происшествие дтп
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Ребёнок впал в кому, наглотавшись таблеток 02.04.2019 16:13

Ребёнка засосало в грязь по дороге в школу 02.04.2019 11:03

Фура сбила человека на дороге Калуга – Медынь 02.04.2019 09:41

Девушка на «Киа» сбила коляску с ребёнком и разбила три машины 01.04.2019 09:57

Центр Калуги заволокло чёрным дымом 30.03.2019 17:54

Народные новости
5551 20
Sony
3966 3
bismark318
4806 10
KVVVVK

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 03 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров
пт 19 апреля, 09:30
Фестиваль старинной музыки
Калуга

Для детей

ср 03 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
ср 03 апреля, 11:00
Спектакль «Принцесса Лазурной горы»
Калужский театр кукол
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
сб 06 апреля, 13:00
Детский спектакль «Мяугли»
Филармония

Концерты

вт 02 апреля, 19:00
Концерт BrainStorm. "Wonderful Day"
Арена КТЗ, ДК
ср 03 апреля, 19:00
"Свете тихий..."
Дом музыки
пт 05 апреля, 19:00
Imperia Music Band
Дом музыки
пт 05 апреля, 19:00
«Я Вас любил...». Цикл программ «Очарование романса»
Филармония

Кино

Волшебный парк Джун
Дамбо
Королевский корги
Как приручить дракона 3
Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.