Центр Калуги заволокло чёрным дымом

Днём в субботу, 30 марта, пожар произошёл в центре Калуги. Чёрным дымом затянуло прилегающие к скверу Мира улицы.

Как рассказали в калужском ГУ МЧС, загорелся утеплитель, находившийся рядом со строящимся офисным центром на пересечении улицы Баумана и сквера Мира.

Никто из людей не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 22 спасателя и шесть единиц техники.