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Центр Калуги заволокло чёрным дымом

30.03.2019 17:54 4 3758 Дмитрий Ивьев, Фото: Ирина Наумова.
Центр Калуги заволокло чёрным дымом

Днём в субботу, 30 марта, пожар произошёл в центре Калуги. Чёрным дымом затянуло прилегающие к скверу Мира улицы.

Как рассказали в калужском ГУ МЧС, загорелся утеплитель, находившийся рядом со строящимся офисным центром на пересечении улицы Баумана и сквера Мира. 

Никто из людей не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 22 спасателя и шесть единиц техники.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Ирина Наумова.
Тэги: происшествие
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