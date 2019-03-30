Центр Калуги заволокло чёрным дымом

Днём в субботу, 30 марта, пожар произошёл в центре Калуги. Чёрным дымом затянуло прилегающие к скверу Мира улицы.
Как рассказали в калужском ГУ МЧС, загорелся утеплитель, находившийся рядом со строящимся офисным центром на пересечении улицы Баумана и сквера Мира.
Никто из людей не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 22 спасателя и шесть единиц техники.
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