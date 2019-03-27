«Жигули» не пропустили маршрутку на перекрёстке

Около 17 часов во вторник, 26 марта, авария произошла на площади Аксёнова в Обнинске.
Со слов водителя маршрутного такси «Фиат», он стоял на светофоре, тронулся на зеленый сигнал, и в этот момент в него врезались «Жигули», которые не остановились на красный.
В результате аварии пострадала пассажирка маршрутки. Она попала в больницу.
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