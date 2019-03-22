День жестянщика в марте: в Калуге перевернулись две машины

Утром в пятницу, 22 марта, выпавший в Калуге снег стал неприятным сюрпризом для некоторых водителей.

На улице Путейской «прилёг» грузовик. Фото выложили в группе «Дорожный патруль - Калуга».

Пользователи того же сообщества прислали фото «Жигулей». Легковушка перевернулась на крышу в районе дома №283 на улице Московской.

По предварительным данным, никто из людей в этих авариях не пострадал.

Как мы уже рассказывали, на ближайших выходных в городе ожидается зимняя погода.

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