В Калугу возвращается зима

В пятницу, 22 марта, на наш регион будут оказывать влияние атмосферные фронты циклона. Погода ожидается не комфортная – с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха в Калуге составит +3..+5. Ветер южный и северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт ст., что ниже нормы.
В субботу ожидаются небольшие осадки. Ночью будет около нуля, днём - до +5. Местами на дорогах гололедица.
В воскресенье, 24 марта, пройдет небольшой дождь, прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью опустится до -4, днём потеплеет до +5. Ветер западный, с порывами до 15 м/с.
В начале следующей недели возможны небольшие осадки, температура воздуха днём будет находиться в районе +5.
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