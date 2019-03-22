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В Калугу возвращается зима

22.03.2019 12:23 0 652 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
В Калугу возвращается зима

В пятницу, 22 марта, на наш регион будут оказывать влияние атмосферные фронты циклона. Погода ожидается не комфортная – с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха в Калуге составит +3..+5.  Ветер южный и северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт ст., что ниже нормы.

В субботу ожидаются небольшие осадки. Ночью будет около нуля, днём - до +5. Местами на дорогах гололедица.

В воскресенье, 24 марта, пройдет небольшой дождь, прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью опустится до -4, днём потеплеет до +5. Ветер западный, с порывами до 15 м/с.

В начале следующей недели возможны небольшие осадки, температура воздуха днём будет находиться в районе +5.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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