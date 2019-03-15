Авария на улице Никитина: «Лада» разбила ограждение

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг на улице Кирова в Калуге автомобиль «Лада» врезался в ограждение. Ещё одна похожая авария произошла в ночь на пятницу, 15 марта, на улице Никитина.

По предварительным данным, водитель «Лады» ехал со стороны улицы Николо-Козинской, не справился с управлением и въехал в забор, установленный вокруг гостиницы.

Точная информация о ДТП сейчас устанавливается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.