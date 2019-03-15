Авария на улице Никитина: «Лада» разбила ограждение

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг на улице Кирова в Калуге автомобиль «Лада» врезался в ограждение. Ещё одна похожая авария произошла в ночь на пятницу, 15 марта, на улице Никитина.
По предварительным данным, водитель «Лады» ехал со стороны улицы Николо-Козинской, не справился с управлением и въехал в забор, установленный вокруг гостиницы.
Точная информация о ДТП сейчас устанавливается.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Останки человека нашли рядом с гаражом 15.03.2019 12:45
«Лада» снесла забор на улице Кирова 15.03.2019 11:11
У кинотеатра «Центральный» смертельно ранили волонтёра 15.03.2019 10:54
Рабочий погиб на стройплощадке в Калуге 14.03.2019 12:36
«Лексус» влетел в КамАЗ – пострадали два человека 14.03.2019 11:39
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: