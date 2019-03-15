«Лада» снесла забор на улице Кирова

Около 22 часов в четверг, 14 марта, на улице Кирова в Калуге недалеко от Театральной площади водитель «Лады» врезался в ограждение. Авария попала на запись камеры системы «Безопасный город».

Автомобилист двигался со стороны площади Победы. Информация о его состоянии сейчас уточняется.

В этом инциденте стоит отметить отзывчивость калужан. Сразу после столкновения на помощь автомобилисту люди бросились со всех сторон.

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