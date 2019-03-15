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«Лада» снесла забор на улице Кирова

15.03.2019 11:11 17 3177 Дмитрий Ивьев

Около 22 часов в четверг, 14 марта, на улице Кирова в Калуге недалеко от Театральной площади водитель «Лады» врезался в ограждение. Авария попала на запись камеры системы «Безопасный город».

Автомобилист двигался со стороны площади Победы. Информация о его состоянии сейчас уточняется.

В этом инциденте стоит отметить отзывчивость калужан. Сразу после столкновения на помощь автомобилисту люди бросились со всех сторон.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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