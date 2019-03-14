В Калуге «Калина» влетела в маршрутку – пострадали две женщины

В четверг, 14 марта, около 7:45 утра в Калуге на перекрёстке улиц Глаголева и Бутома произошло ДТП.

- По предварительной информации, водитель «Лады Калины» не предоставил преимущество «Газели Next», в результате произошло ДТП, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

Пострадали 50-летняя и 39-летняя женщины – пассажирки микроавтобуса, следовавшего по маршруту №8.

Очевидцы происшествия сообщают в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», что водитель «Калины» пыталась повернуть налево, срезав угол.

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